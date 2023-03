United Internet Aktie News: United Internet am Mittag mit Verlusten

Die United Internet-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 19,66 EUR. Das bisherige Tagestief markierte United Internet-Aktie bei 19,66 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 20,12 EUR. Der Tagesumsatz der United Internet-Aktie belief sich zuletzt auf 90.382 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.03.2022 bei 32,33 EUR. 39,19 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.12.2022 bei 18,08 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,77 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 34,26 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte United Internet am 10.11.2022 vor. Das EPS wurde auf 0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Internet in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.483,00 EUR im Vergleich zu 1.392,30 EUR im Vorjahresquartal.

Die United Internet-Bilanz für Q4 2022 wird am 30.03.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 27.03.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 2,22 EUR je United Internet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Huawei-Aktie: Prüfung zu Huawei-Technologie bei 5G-Ausbau in Deutschland dauert an - Beeinträchtigung möglich

United Internet-Aktie abgeschlagen: Aktienrückkauf in dreistelliger Millionenhöhe

Hot Stocks heute: United Internet - ein Börsenrückzug könnte das Ziel sein

Ausgewählte Hebelprodukte auf United Internet AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Internet AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Internet AG

Bildquellen: A. Hesse