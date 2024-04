United Internet Aktie News: United Internet am Dienstagmittag mit kaum veränderter Tendenz

Kurs der United Internet

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von United Internet. Im XETRA-Handel kam die United Internet-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 21,50 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:49 Uhr bei der United Internet-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 21,50 EUR. In der Spitze gewann die United Internet-Aktie bis auf 21,58 EUR. Bei 21,30 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 21,32 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 31.034 United Internet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 25,06 EUR erreichte der Titel am 25.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 16,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,38 EUR. Dieser Wert wurde am 08.07.2023 erreicht. Mit Abgaben von 42,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten United Internet-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,519 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 27,86 EUR aus.

United Internet ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz lag bei 1.483,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.483,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von United Internet rechnen Experten am 07.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,96 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

