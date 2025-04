United Internet Aktie News: United Internet am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Kurs der United Internet

Die Aktie von United Internet gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die United Internet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 17,24 EUR ab.

Die United Internet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 2,5 Prozent auf 17,24 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der United Internet-Aktie ging bis auf 17,17 EUR. Bei 17,22 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 3.186 United Internet-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,64 EUR erreichte der Titel am 15.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 42,92 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 15,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für United Internet-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,500 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,482 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die United Internet-Aktie bei 29,30 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Internet am 27.03.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,11 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,15 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat United Internet mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,62 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,49 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.05.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,79 EUR je United Internet-Aktie.

