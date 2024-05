United Internet Aktie News: United Internet zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von United Internet gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die United Internet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 23,12 EUR.

Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 23,12 EUR. Den Tageshöchststand markierte die United Internet-Aktie bei 23,12 EUR. Bei 22,94 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 1.141 United Internet-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (25,06 EUR) erklomm das Papier am 25.01.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,39 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,38 EUR am 08.07.2023. Abschläge von 46,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für United Internet-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,511 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 28,57 EUR.

Am 08.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,35 EUR gegenüber 0,32 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,57 Mrd. EUR – ein Plus von 2,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Internet 1,53 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 13.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,02 EUR je United Internet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

IONOS-Aktie trotzdem in Rot: United-Internet-Tochter IONOS steigert operativen Gewinn deutlich

United Internet verzeichnet in erstem Quartal leichtes Wachstum - Aktie verliert trotzdem

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX liegt am Mittag im Minus