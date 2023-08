United Internet Aktie News: United Internet am Mittwochmittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktienkurs aktuell

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von United Internet. Mit einem Kurs von 15,99 EUR zeigte sich die United Internet-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Wert von 15,99 EUR bewegte sich die United Internet-Aktie um 11:44 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 16,11 EUR erreichte die United Internet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die United Internet-Aktie bei 15,94 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 16,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 81.164 United Internet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 25,33 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 58,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.07.2023 bei 12,38 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 22,58 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 25,35 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Internet am 10.11.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,65 EUR. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 0,65 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.483,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Internet einen Umsatz von 1.443,70 EUR eingefahren.

United Internet wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 10.11.2023 vorlegen. Am 14.08.2024 wird United Internet schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass United Internet im Jahr 2023 2,15 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

