Kurs der United Internet

United Internet Aktie News: United Internet zeigt sich am Mittwochvormittag fester

09.08.23 09:23 Uhr

Die Aktie von United Internet gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 16,05 EUR.

Das Papier von United Internet konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 16,05 EUR. Die United Internet-Aktie zog in der Spitze bis auf 16,11 EUR an. Bei 16,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 4.057 United Internet-Aktien gehandelt. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.08.2022 bei 25,33 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die United Internet-Aktie mit einem Kursplus von 57,82 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.07.2023 bei 12,38 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 22,87 Prozent wieder erreichen. Experten gaben als mittleres Kursziel 25,35 EUR an. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Internet am 10.11.2022. United Internet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.443,70 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.443,70 EUR erwirtschaftet worden waren. Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 10.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 14.08.2024. In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,15 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes United Internet-Investment eingebracht United Internet und 1&1 gewinnen viele Kunden hinzu - Aktien von 1&1 und United Internet gefragt Vodafone-Aktie verliert: Funklöcher bei schnellem Verzicht auf 5G-Technik aus China

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com