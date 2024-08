So bewegt sich United Internet

United Internet Aktie News: United Internet legt am Freitagmittag zu

09.08.24 12:04 Uhr

Die Aktie von United Internet gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 16,96 EUR.

Das Papier von United Internet legte um 11:43 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 16,96 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die United Internet-Aktie bei 17,10 EUR. Bei 16,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 45.856 United Internet-Aktien den Besitzer. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.01.2024 bei 25,06 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 47,76 Prozent. Bei 15,64 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. United Internet-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,496 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 31,05 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Internet am 08.05.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,57 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,49 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum. Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte United Internet am 12.11.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 13.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von United Internet. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,32 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie MDAX aktuell: MDAX letztendlich im Minus Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsende Gewinne 1&1 macht Fortschritte beim Netzausbau - Aktie dennoch tiefrot

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com