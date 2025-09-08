United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 27,30 EUR zu.

Die United Internet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 27,30 EUR. Die United Internet-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,32 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,02 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 16.820 Stück.

Bei einem Wert von 28,46 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.09.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der United Internet-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.01.2025 bei 14,58 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 46,59 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten United Internet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,400 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,495 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,97 EUR je United Internet-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte United Internet am 07.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte United Internet -0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. United Internet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,61 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 11.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von United Internet veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von United Internet rechnen Experten am 17.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,25 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

