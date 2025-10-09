United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag im Minus

Kursverlauf

Die Aktie von United Internet gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der United Internet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 27,30 EUR.

Die United Internet-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 27,30 EUR abwärts. In der Spitze fiel die United Internet-Aktie bis auf 27,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,42 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20.558 United Internet-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.09.2025 bei 28,46 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die United Internet-Aktie somit 4,08 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,58 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,400 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,662 EUR je United Internet-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,97 EUR.

Am 07.08.2025 hat United Internet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte United Internet ein EPS von -0,73 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 1,61 Mrd. EUR gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass United Internet im Jahr 2028 2,06 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

