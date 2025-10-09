DAX24.652 +0,2%Est505.631 -0,3%MSCI World4.338 -0,3%Top 10 Crypto16,92 -2,1%Nas22.994 -0,2%Bitcoin104.950 -1,1%Euro1,1554 -0,6%Öl65,85 -0,4%Gold4.017 -0,6%
United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag im Minus

09.10.25 16:09 Uhr
United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag im Minus

Die Aktie von United Internet gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der United Internet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 27,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Internet AG
27,46 EUR -0,22 EUR -0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die United Internet-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 27,30 EUR abwärts. In der Spitze fiel die United Internet-Aktie bis auf 27,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,42 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20.558 United Internet-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.09.2025 bei 28,46 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die United Internet-Aktie somit 4,08 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,58 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,400 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,662 EUR je United Internet-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,97 EUR.

Am 07.08.2025 hat United Internet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte United Internet ein EPS von -0,73 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 1,61 Mrd. EUR gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass United Internet im Jahr 2028 2,06 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu United Internet AG

DatumRatingAnalyst
01.09.2025United Internet BuyUBS AG
26.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
15.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
08.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.09.2025United Internet BuyUBS AG
26.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
15.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
08.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
28.04.2025United Internet Equal WeightBarclays Capital
25.11.2024United Internet Equal WeightBarclays Capital
18.11.2024United Internet Equal WeightBarclays Capital
29.07.2024United Internet Equal WeightBarclays Capital
13.06.2024United Internet NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.07.2023United Internet HoldHSBC
17.07.2019United Internet UnderperformMacquarie Research
04.12.2015United Internet SellCitigroup Corp.
09.09.2015United Internet SellCitigroup Corp.
20.08.2015United Internet ReduceKepler Cheuvreux

