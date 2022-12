United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag im Aufwind

Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 2,4 Prozent auf 19,71 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die United Internet-Aktie bei 19,78 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 19,32 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 148.149 United Internet-Aktien.

Am 31.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 36,15 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2022 bei 18,20 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 8,30 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 34,59 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Internet am 10.11.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,65 EUR. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 1.483,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.392,30 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.03.2023 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Internet einen Gewinn von 2,16 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

