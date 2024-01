United Internet Aktie News: United Internet gewinnt am Mittag an Boden

Blick auf United Internet-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von United Internet. Im XETRA-Handel gewannen die United Internet-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 11:30 Uhr ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 23,26 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die United Internet-Aktie bei 23,34 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,30 EUR. Der Tagesumsatz der United Internet-Aktie belief sich zuletzt auf 27.149 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.01.2024 auf bis zu 23,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die United Internet-Aktie somit 1,86 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 07.07.2023 Kursverluste bis auf 12,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 46,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 27,43 EUR für die United Internet-Aktie aus.

Am 10.11.2023 legte United Internet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.483,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Internet einen Umsatz von 1.443,70 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte United Internet am 21.03.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 20.03.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,93 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

XETRA-Handel: Schlussendlich Gewinne im TecDAX

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag in Rot

Börse Frankfurt: TecDAX schwächelt am Dienstagmittag