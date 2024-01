United Internet Aktie News: United Internet am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von United Internet gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 23,14 EUR.

Der United Internet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:49 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 23,14 EUR. Zwischenzeitlich weitete die United Internet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 23,06 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 47.577 United Internet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.01.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 2,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 07.07.2023 Kursverluste bis auf 12,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Internet-Aktie derzeit noch 46,50 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 27,43 EUR.

United Internet ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde auf 1.483,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.443,70 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 21.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 20.03.2025 werfen.

Experten taxieren den United Internet-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,93 EUR je Aktie.

