United Internet Aktie News: United Internet macht am Nachmittag Boden gut

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von United Internet. Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,0 Prozent auf 16,70 EUR.

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,0 Prozent auf 16,70 EUR zu. Die United Internet-Aktie zog in der Spitze bis auf 16,88 EUR an. Mit einem Wert von 16,12 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 172.058 United Internet-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.05.2024 erreicht. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 32,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 14,58 EUR. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 14,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im Vorjahr hatte United Internet 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,30 EUR.

Am 12.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,39 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,57 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,56 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 20.03.2025 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,18 EUR je United Internet-Aktie belaufen.

