United Internet Aktie News: United Internet macht am Montagnachmittag Boden gut

Um 17:35 Uhr wies die United Internet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 15,10 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die United Internet-Aktie bisher bei 15,20 EUR. Mit einem Wert von 14,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 321.606 United Internet-Aktien.

Am 14.05.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,93 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 52,71 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.04.2023 bei 14,88 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,48 Prozent.

Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 33,29 EUR.

Am 10.11.2022 äußerte sich United Internet zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.383,40 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.483,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 10.05.2023 erwartet. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 08.05.2024.

Den erwarteten Gewinn je United Internet-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,13 EUR fest.

