United Internet Aktie News: United Internet am Mittwochnachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von United Internet gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die United Internet-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 21,52 EUR abwärts.

Die United Internet-Aktie wies um 15:46 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 21,52 EUR abwärts. Die United Internet-Aktie sank bis auf 21,34 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 76.491 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 25.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,06 EUR an. 16,45 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.07.2023 bei 12,38 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Internet-Aktie 73,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,500 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,519 EUR je United Internet-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 27,86 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Internet am 10.11.2023 vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Internet in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.483,00 EUR im Vergleich zu 1.483,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 08.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von United Internet veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von United Internet rechnen Experten am 07.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je United Internet-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,96 EUR fest.

