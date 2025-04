United Internet Aktie News: United Internet zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von United Internet gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 4,3 Prozent auf 17,80 EUR zu.

Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 4,3 Prozent auf 17,80 EUR. Kurzfristig markierte die United Internet-Aktie bei 18,15 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 17,89 EUR. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 213.530 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.05.2024 auf bis zu 24,64 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die United Internet-Aktie somit 27,76 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,58 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Internet-Aktie 18,09 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,559 EUR, nach 0,400 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,22 EUR je United Internet-Aktie aus.

Am 27.03.2025 hat United Internet die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,11 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte United Internet 0,15 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat United Internet im vergangenen Quartal 1,65 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Internet 1,62 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 12.05.2025 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte United Internet möglicherweise am 13.05.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je United Internet-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,73 EUR fest.

