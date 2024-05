United Internet Aktie News: Anleger greifen bei United Internet am Vormittag zu

So entwickelt sich United Internet

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von United Internet. Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 23,16 EUR.

Das Papier von United Internet legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 23,16 EUR. Die United Internet-Aktie legte bis auf 23,28 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,96 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 9.455 United Internet-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 25,06 EUR erreichte der Titel am 25.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der United Internet-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.07.2023 Kursverluste bis auf 12,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,55 Prozent.

Nach 0,500 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,511 EUR je United Internet-Aktie. Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 28,57 EUR.

United Internet gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 EUR gegenüber 0,32 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 1,57 Mrd. EUR gegenüber 1,53 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die United Internet-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.08.2024 erwartet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.08.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem United Internet-Gewinn in Höhe von 2,02 EUR je Aktie aus.

