United Internet Aktie News: Anleger greifen bei United Internet am Montagmittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von United Internet. Zuletzt wies die United Internet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 12,58 EUR nach oben.

Die United Internet-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 12,58 EUR. Die United Internet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,61 EUR. Bei 12,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 104.518 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 09.07.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,66 EUR an. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 119,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,38 EUR. Dieser Wert wurde am 07.07.2023 erreicht. Abschläge von 1,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 26,16 EUR.

United Internet ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,72 Prozent auf 1.483,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.443,70 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 03.08.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von United Internet rechnen Experten am 14.08.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,08 EUR je United Internet-Aktie.

