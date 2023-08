United Internet Aktie News: United Internet zeigt sich am Nachmittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von United Internet gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 15,92 EUR zu.

Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 15,92 EUR. Im Tageshoch stieg die United Internet-Aktie bis auf 15,98 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,64 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 91.714 United Internet-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.08.2022 bei 25,33 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 59,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der United Internet-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.07.2023 (12,38 EUR). Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 22,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 25,35 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Internet am 10.11.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte United Internet ein EPS von 0,65 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.483,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.443,70 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte United Internet am 10.11.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 14.08.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,14 EUR je United Internet-Aktie.

