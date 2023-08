United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag im Aufwind

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von United Internet. Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 15,81 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 15,81 EUR zu. Im Tageshoch stieg die United Internet-Aktie bis auf 15,81 EUR. Bei 15,64 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 7.322 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 12.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,33 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Internet-Aktie 60,22 Prozent zulegen. Am 07.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der United Internet-Aktie wird bei 25,35 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte United Internet am 10.11.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,65 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,65 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,72 Prozent auf 1.483,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.443,70 EUR erwirtschaftet worden.

Am 10.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von United Internet veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 14.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,14 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

