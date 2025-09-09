DAX23.726 ±0,0%ESt505.378 +0,2%Top 10 Crypto15,77 +2,6%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin95.837 +0,5%Euro1,1703 -0,1%Öl67,03 +0,8%Gold3.646 +0,5%
DAX fester -- Asiens Börsen im Plus -- Apple präsentiert bei Keynote neues iPhone -- GameStop: Zahlen überzeugen Anleger -- Klarna-IPO, Synopsys, Oracle, DroneShield, UnitedHealth im Fokus
BioNTech-Aktie dank positiver Studiendaten im Anleger-Fokus: Pipeline als Hoffnungsträger
Klarna setzt Ausgabepreis für IPO fest - über eine Milliarde Dollar an Einnahmen
Aktie im Blick

United Internet Aktie News: United Internet präsentiert sich am Vormittag fester

10.09.25 09:25 Uhr
United Internet Aktie News: United Internet präsentiert sich am Vormittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von United Internet. Zuletzt sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 27,12 EUR zu.

Um 09:03 Uhr konnte die Aktie von United Internet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 27,12 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die United Internet-Aktie bei 27,18 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,16 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.821 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 01.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,46 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die United Internet-Aktie somit 4,71 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.01.2025 (14,58 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 46,24 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,400 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,495 EUR je United Internet-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,97 EUR.

United Internet ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,73 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,61 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,54 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 11.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von United Internet veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der United Internet-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,25 EUR je United Internet-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

