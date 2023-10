United Internet Aktie News: United Internet am Dienstagnachmittag freundlich

Aktie im Fokus

Die Aktie von United Internet zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von United Internet konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 20,78 EUR.

Die United Internet-Aktie konnte um 15:46 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 20,78 EUR. Die United Internet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 20,90 EUR aus. Bei 20,44 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 71.596 United Internet-Aktien umgesetzt.

Bei 22,87 EUR markierte der Titel am 18.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,06 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.07.2023 (12,38 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Internet-Aktie 67,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die United Internet-Aktie bei 27,31 EUR.

United Internet ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1.443,70 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.443,70 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte United Internet am 10.11.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 12.11.2024.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Montagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Montagshandels in der Verlustzone

Börse Frankfurt: TecDAX verliert nachmittags

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX am Montagmittag leichter