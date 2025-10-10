DAX24.571 -0,2%Est505.626 ±0,0%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,87 +2,0%Nas23.025 -0,1%Bitcoin105.010 -0,2%Euro1,1571 ±0,0%Öl64,39 -1,3%Gold3.998 +0,5%
United Internet im Blick

United Internet Aktie News: United Internet gibt am Mittag ab

10.10.25 12:05 Uhr
United Internet Aktie News: United Internet gibt am Mittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von United Internet. Zuletzt fiel die United Internet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 27,08 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Internet AG
27,00 EUR -0,46 EUR -1,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die United Internet-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:44 Uhr um 1,3 Prozent auf 27,08 EUR nach. In der Spitze büßte die United Internet-Aktie bis auf 27,08 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 26.079 United Internet-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 28,46 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.09.2025 erreicht. Gewinne von 5,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 14,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Internet-Aktie 46,16 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten United Internet-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,662 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,97 EUR je United Internet-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Internet am 07.08.2025. United Internet hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,73 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 1,61 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,54 Mrd. EUR umgesetzt.

United Internet dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 2,06 EUR im Jahr 2028 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Nachrichten zu United Internet AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu United Internet AG

DatumRatingAnalyst
01.09.2025United Internet BuyUBS AG
26.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
15.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
08.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
