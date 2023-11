United Internet Aktie News: United Internet verliert am Freitagnachmittag

United Internet im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,9 Prozent auf 19,63 EUR.

Das Papier von United Internet gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 3,9 Prozent auf 19,63 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die United Internet-Aktie bisher bei 19,58 EUR. Mit einem Wert von 20,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 263.632 United Internet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (22,87 EUR) erklomm das Papier am 18.01.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,51 Prozent hinzugewinnen. Am 07.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 26,63 EUR für die United Internet-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte United Internet am 10.11.2022 vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Internet in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.443,70 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.443,70 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte United Internet am 10.11.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 12.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,01 EUR je Aktie in den United Internet-Büchern.

