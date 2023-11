United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag im Minus

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von United Internet. Das Papier von United Internet gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 20,24 EUR abwärts.

Die United Internet-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 20,24 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die United Internet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 20,18 EUR aus. Bei 20,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 14.692 United Internet-Aktien gehandelt.

Am 18.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,87 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,99 Prozent hinzugewinnen. Am 07.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 38,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 26,98 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte United Internet am 10.11.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,65 EUR. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 0,65 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 1.483,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 1.443,70 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 10.11.2023 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass United Internet im Jahr 2023 2,01 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

