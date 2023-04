United Internet Aktie News: United Internet legt am Dienstagvormittag zu

Um 09:06 Uhr stieg die United Internet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 15,23 EUR. Bei 15,23 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,17 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.046 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 14.05.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 52,30 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.04.2023 (14,88 EUR). Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 2,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der United Internet-Aktie wird bei 33,29 EUR angegeben.

United Internet veröffentlichte am 10.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.443,70 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.383,40 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von United Internet wird am 10.05.2023 gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von United Internet rechnen Experten am 08.05.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem United Internet-Gewinn in Höhe von 2,13 EUR je Aktie aus.

