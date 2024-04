United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von United Internet gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 21,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die United Internet-Aktie notierte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 21,60 EUR. Die Abwärtsbewegung der United Internet-Aktie ging bis auf 21,56 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 21,58 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 3.517 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.01.2024 bei 25,06 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die United Internet-Aktie somit 13,81 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 08.07.2023 auf bis zu 12,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

United Internet-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,500 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,519 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 27,86 EUR je United Internet-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte United Internet am 10.11.2023 vor. Der Umsatz wurde auf 1.483,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.483,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Am 07.05.2025 wird United Internet schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,96 EUR je United Internet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Verluste in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich leichter

Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX verbucht Abschläge

Handel in Frankfurt: TecDAX mit positivem Vorzeichen