United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Mittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 17,65 EUR ab.

Der United Internet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:45 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 17,65 EUR. Zwischenzeitlich weitete die United Internet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 17,48 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 18,01 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 53.355 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 15.05.2024 markierte das Papier bei 24,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,60 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 14,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 21,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für United Internet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,708 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,22 EUR je United Internet-Aktie aus.

United Internet gewährte am 27.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,49 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,65 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,62 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.05.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von United Internet rechnen Experten am 13.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,48 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

