United Internet Aktie News: United Internet am Freitagvormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von United Internet gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die United Internet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 17,86 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 17,86 EUR zu. In der Spitze gewann die United Internet-Aktie bis auf 18,01 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 18,01 EUR. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.210 Stück gehandelt.

Am 15.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,64 EUR an. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 27,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 14,58 EUR fiel das Papier am 13.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 18,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,400 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,708 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,22 EUR für die United Internet-Aktie aus.

United Internet ließ sich am 27.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,62 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,65 Mrd. EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 12.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 13.05.2026 wird United Internet schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,48 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

