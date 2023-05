United Internet Aktie News: United Internet reagiert am Donnerstagvormittag positiv

Im XETRA-Handel gewannen die United Internet-Papiere um 09:06 Uhr 0,9 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die United Internet-Aktie bisher bei 14,50 EUR. Bei 14,23 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 11.661 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 14.05.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,93 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 120,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der United Internet-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,12 EUR. Dieser Wert wurde am 10.05.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 32,33 EUR für die United Internet-Aktie aus.

United Internet veröffentlichte am 10.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz wurde auf 1.483,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.383,40 EUR umgesetzt worden waren.

Die United Internet-Bilanz für Q2 2023 wird am 03.08.2023 erwartet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 14.08.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,11 EUR je United Internet-Aktie.

