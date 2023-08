United Internet Aktie News: United Internet präsentiert sich am Mittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von United Internet gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Plus bei 16,28 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von United Internet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 16,28 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die United Internet-Aktie bisher bei 16,31 EUR. Bei 15,87 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 98.184 United Internet-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 25,33 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.08.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 55,59 Prozent hinzugewinnen. Am 07.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,38 EUR. Abschläge von 23,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 25,35 EUR je United Internet-Aktie aus.

Am 10.11.2022 lud United Internet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. United Internet hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,65 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,65 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.483,00 EUR – ein Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Internet 1.443,70 EUR erwirtschaftet hatte.

United Internet wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 10.11.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von United Internet rechnen Experten am 14.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem United Internet-Gewinn in Höhe von 2,14 EUR je Aktie aus.

