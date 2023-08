United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 15,90 EUR.

Die United Internet-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 15,90 EUR. Im Tief verlor die United Internet-Aktie bis auf 15,78 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 15,87 EUR. Bisher wurden heute 15.822 United Internet-Aktien gehandelt.

Am 12.08.2022 markierte das Papier bei 25,33 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Internet-Aktie derzeit noch 59,31 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.07.2023 bei 12,38 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 25,35 EUR.

Am 10.11.2022 legte United Internet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.443,70 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1.443,70 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte United Internet am 10.11.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 14.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,14 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

