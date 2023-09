United Internet Aktie News: United Internet zeigt sich am Mittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von United Internet gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die United Internet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 18,36 EUR.

Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 18,36 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die United Internet-Aktie bei 18,46 EUR. Mit einem Wert von 18,31 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 24.922 United Internet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.09.2022 erreichte der Anteilsschein mit 23,12 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 20,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,38 EUR ab. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 32,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 25,35 EUR je United Internet-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Internet am 10.11.2022. Das EPS wurde auf 0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 0,65 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.443,70 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.483,00 EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte United Internet am 10.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je United Internet-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,03 EUR fest.

