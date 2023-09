United Internet Aktie News: United Internet am Montagnachmittag im Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von United Internet gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die United Internet-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Die United Internet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:42 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 18,44 EUR. Die United Internet-Aktie zog in der Spitze bis auf 18,50 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,31 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 55.599 United Internet-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,12 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.09.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 25,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,38 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 32,86 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der United Internet-Aktie wird bei 25,35 EUR angegeben.

United Internet ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat United Internet mit einem Umsatz von insgesamt 1.483,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.443,70 EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,72 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 10.11.2023 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. United Internet dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass United Internet im Jahr 2023 2,03 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

