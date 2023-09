United Internet Aktie News: United Internet verteuert sich am Montagvormittag

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von United Internet. Zuletzt sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 18,29 EUR zu.

Das Papier von United Internet legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 18,29 EUR. Im Tageshoch stieg die United Internet-Aktie bis auf 18,32 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 18,31 EUR. Der Tagesumsatz der United Internet-Aktie belief sich zuletzt auf 961 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,12 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.09.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Internet-Aktie derzeit noch 26,41 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,38 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 32,31 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Internet-Aktie bei 25,35 EUR.

Am 10.11.2022 lud United Internet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Der Umsatz wurde auf 1.443,70 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.443,70 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 10.11.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 12.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,03 EUR je United Internet-Aktie.

