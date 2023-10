United Internet Aktie News: United Internet am Mittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von United Internet gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die United Internet-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Um 11:44 Uhr stieg die United Internet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 21,00 EUR. Die United Internet-Aktie zog in der Spitze bis auf 21,44 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,18 EUR. Der Tagesumsatz der United Internet-Aktie belief sich zuletzt auf 89.520 Aktien.

Bei 22,87 EUR erreichte der Titel am 18.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 8,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,38 EUR. Dieser Wert wurde am 07.07.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 27,31 EUR an.

United Internet gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite hat United Internet im vergangenen Quartal 1.443,70 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Internet 1.443,70 EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte United Internet am 10.11.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 12.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von United Internet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,04 EUR je Aktie in den United Internet-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich schlussendlich fester

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX nachmittags auf grünem Terrain

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX in Grün