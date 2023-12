United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von United Internet. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 19,30 EUR.

Um 15:46 Uhr fiel die United Internet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 19,30 EUR ab. Das Tagestief markierte die United Internet-Aktie bei 19,25 EUR. Mit einem Wert von 19,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 131.622 United Internet-Aktien.

Am 18.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 22,87 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 18,50 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.07.2023 bei 12,38 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,85 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 26,63 EUR.

United Internet veröffentlichte am 10.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.483,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Internet einen Umsatz von 1.443,70 EUR eingefahren.

Die United Internet-Bilanz für Q4 2023 wird am 27.03.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass United Internet im Jahr 2023 1,98 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

