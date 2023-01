United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,1 Prozent auf 21,49 EUR zu. In der Spitze legte die United Internet-Aktie bis auf 21,69 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,85 EUR. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 155.141 Stück gehandelt.

Am 31.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,15 EUR an. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 40,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 16.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,08 EUR. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 18,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 33,21 EUR an.

Am 10.11.2022 hat United Internet die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1.483,00 EUR gegenüber 1.392,30 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 30.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte United Internet möglicherweise am 27.03.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 2,18 EUR je United Internet-Aktie.

