United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 22,66 EUR ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die United Internet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 22,66 EUR. Die Abwärtsbewegung der United Internet-Aktie ging bis auf 22,50 EUR. Mit einem Wert von 22,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 43.812 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.01.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Internet-Aktie derzeit noch 4,59 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,38 EUR. Dieser Wert wurde am 07.07.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 27,70 EUR an.

Am 10.11.2023 hat United Internet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite hat United Internet im vergangenen Quartal 1.483,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Internet 1.443,70 EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte United Internet am 21.03.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 20.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,93 EUR je Aktie belaufen.

