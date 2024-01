United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag auf grünem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von United Internet gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von United Internet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 22,80 EUR.

Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 22,80 EUR. Die United Internet-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,86 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,70 EUR. Bisher wurden heute 2.451 United Internet-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.01.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,95 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 12,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.07.2023). Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 45,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 27,70 EUR.

Am 10.11.2023 äußerte sich United Internet zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite standen 1.483,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.443,70 EUR umgesetzt.

United Internet dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 20.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,93 EUR je Aktie belaufen.

