United Internet Aktie News: United Internet am Mittwochmittag im Aufwind

Die Aktie von United Internet gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 18,78 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die United Internet-Papiere um 11:47 Uhr 1,7 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die United Internet-Aktie bei 18,85 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 18,40 EUR. Bisher wurden heute 63.712 United Internet-Aktien gehandelt.

Bei 24,64 EUR erreichte der Titel am 15.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 31,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.01.2025 bei 14,58 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Internet-Aktie 28,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,492 EUR. Im Vorjahr hatte United Internet 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,30 EUR an.

Am 12.11.2024 lud United Internet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,57 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,56 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 27.03.2025 erwartet. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte United Internet möglicherweise am 01.04.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,21 EUR je Aktie belaufen.

