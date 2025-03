United Internet Aktie News: United Internet legt am Nachmittag zu

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von United Internet. Zuletzt stieg die United Internet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 18,71 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 18,71 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die United Internet-Aktie bei 18,87 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,40 EUR. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 95.566 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,64 EUR erreichte der Titel am 15.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 31,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.01.2025 bei 14,58 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 0,500 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,492 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die United Internet-Aktie bei 29,30 EUR.

Am 12.11.2024 hat United Internet die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,23 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,57 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,56 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 27.03.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 01.04.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass United Internet im Jahr 2024 1,21 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende im Minus

TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in United Internet von vor 10 Jahren bedeutet

Verluste in Frankfurt: TecDAX schwächelt zum Handelsstart