United Internet Aktie News: United Internet zieht am Mittag an

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von United Internet. Die United Internet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 21,54 EUR.

Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 21,54 EUR. Bei 21,66 EUR erreichte die United Internet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 21,66 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 21.263 United Internet-Aktien gehandelt.

Am 25.01.2024 markierte das Papier bei 25,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 16,34 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.07.2023 auf bis zu 12,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,53 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten United Internet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,519 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der United Internet-Aktie wird bei 27,86 EUR angegeben.

United Internet gewährte am 10.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1.483,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 1.483,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 08.05.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je United Internet-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,96 EUR fest.

