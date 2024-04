United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag mit Aufschlag

Blick auf United Internet-Kurs

Die Aktie von United Internet zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von United Internet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 21,56 EUR.

Die United Internet-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 21,56 EUR. Die United Internet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 21,66 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,66 EUR. Bisher wurden heute 58.933 United Internet-Aktien gehandelt.

Am 25.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,06 EUR an. Mit einem Zuwachs von 16,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 12,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.07.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass United Internet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,519 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete United Internet 0,500 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 27,86 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte United Internet am 10.11.2023 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.483,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.483,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von United Internet wird am 08.05.2024 gerechnet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte United Internet möglicherweise am 07.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,96 EUR je United Internet-Aktie belaufen.

