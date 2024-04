United Internet Aktie News: United Internet zeigt sich am Vormittag gestärkt

United Internet im Blick

Die Aktie von United Internet gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 21,56 EUR zu.

Um 09:06 Uhr ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 21,56 EUR. In der Spitze legte die United Internet-Aktie bis auf 21,66 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 21,66 EUR. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.472 Stück gehandelt.

Am 25.01.2024 markierte das Papier bei 25,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 13,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,519 EUR. Im Vorjahr erhielten United Internet-Aktionäre 0,500 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 27,86 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Internet am 10.11.2023 vor. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1.483,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 1.483,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2024 terminiert. Schätzungsweise am 07.05.2025 dürfte United Internet die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass United Internet im Jahr 2024 1,96 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

