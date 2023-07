United Internet Aktie News: United Internet haussiert am Nachmittag

Kurs der United Internet

Die Aktie von United Internet gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von United Internet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 6,7 Prozent auf 13,40 EUR.

Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 6,7 Prozent im Plus bei 13,40 EUR. In der Spitze legte die United Internet-Aktie bis auf 13,48 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,04 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 504.706 United Internet-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.07.2022 bei 27,45 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 104,85 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.07.2023 bei 12,38 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 26,16 EUR je United Internet-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte United Internet am 10.11.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,65 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,65 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.483,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.443,70 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte United Internet am 03.08.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 14.08.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je United Internet-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,08 EUR fest.

