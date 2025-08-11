United Internet Aktie News: United Internet am Mittag tiefer

Blick auf United Internet-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 25,84 EUR.

Das Papier von United Internet befand sich um 11:40 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 25,84 EUR ab. Die United Internet-Aktie sank bis auf 25,84 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 21.192 United Internet-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,70 EUR) erklomm das Papier am 08.08.2025. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 3,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 14,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.01.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Internet-Aktie 77,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,400 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,671 EUR je United Internet-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 32,19 EUR.

United Internet gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 1,61 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von United Internet rechnen Experten am 17.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je United Internet-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,22 EUR fest.

