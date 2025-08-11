United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag in Rot
Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die United Internet-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 25,98 EUR.
Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 25,98 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die United Internet-Aktie bis auf 25,98 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,00 EUR. Der Tagesumsatz der United Internet-Aktie belief sich zuletzt auf 10.328 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die United Internet-Aktie mit einem Kursplus von 2,77 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 14,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Internet-Aktie 78,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,400 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,671 EUR je United Internet-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 32,19 EUR für die United Internet-Aktie.
Am 07.08.2025 lud United Internet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei 0,29 EUR. Im letzten Jahr hatte United Internet einen Gewinn von -0,73 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 1,61 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,54 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Am 11.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte United Internet möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem United Internet-Gewinn in Höhe von 1,22 EUR je Aktie aus.
