United Internet Aktie News: United Internet verteuert sich am Donnerstagvormittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von United Internet. Das Papier von United Internet konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 19,23 EUR.

Um 09:02 Uhr wies die United Internet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 19,23 EUR nach oben. In der Spitze legte die United Internet-Aktie bis auf 19,24 EUR zu. Bei 19,18 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.101 United Internet-Aktien.

Am 25.01.2024 markierte das Papier bei 25,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 30,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,76 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,497 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,92 EUR aus.

Am 08.08.2024 äußerte sich United Internet zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. United Internet vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,73 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,54 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,49 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 12.11.2024 erwartet. United Internet dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass United Internet im Jahr 2024 1,01 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX verbucht am Nachmittag Gewinne

TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Internet von vor 3 Jahren gekostet

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX am Mittag in Rot