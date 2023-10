United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag mit Kursplus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von United Internet gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 21,30 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 21,30 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die United Internet-Aktie bei 21,36 EUR. Bei 21,16 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 15.868 United Internet-Aktien.

Bei einem Wert von 22,87 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.01.2023). Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 7,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 12,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 72,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 26,98 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Internet am 10.11.2022. Das EPS wurde auf 0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat United Internet mit einem Umsatz von insgesamt 1.483,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.443,70 EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,72 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte United Internet am 10.11.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 12.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem United Internet-Gewinn in Höhe von 2,04 EUR je Aktie aus.

